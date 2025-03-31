В рамках воскресной программы 29-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 29-й тур

Хетафе – Вильяреал – 1:2

Голы: К. Перес, 29 – А. Перес, 25, Барри, 33

Атлетик – Осасуна – 0:0

Валенсия – Мальорка – 1:0

Гол: Лопес, 50

Бетис – Севилья – 2:1

Голы: Кардосо, 25, Кучо, 45+3 – Варгас, 17

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Вильяреал победил Хетафе в 8-минутной "битве Пересов". "Желтая субмарина" вышла вперед на 25-й минуте усилиями Айозе Переса, а Карлес Перес на 29-й сравнял счет – впрочем, ассист Айозе на Барри уже на 33-й восстановил преимущество "подводников". Барри в компенсированное время провел еще один гол, но его отменили из-за офсайда.

Не менее сильную работу провели и голкиперы обеих команд. Ла Лига особенно выделила два сейва – Сория спас от гола Баэны, который добил бы Хетафе, а Жуниор Рейс не дал Петеру Федерико восстановить статус-кво

Таким образом, Вильяреал прервал 2-матчевую серию поражений и приблизился к зоне ЛЧ на расстояние пяти очков, имея игру в запасе. Хетафе остался в девяти зачетных баллах от зоны вылета.

Осасуна приехала в Бильбао и удержала нулевую "мировую" с Атлетиком. Героем встречи стал голкипер памплонцев – Айтор Фернандес, который в конце 2010-х феерил в Леванте. Вратарь гостей дважды спас при убийственных выстрелах Нико Уильямса.

Наваррцы могли и победу вырвать в результате навеса на Лукаса Торро, однако после его удара головой мяч прошел рядом со штангой.

Итоговая ничья не позволила Атлетику оторваться от пятой позиции (там засел Вильяреал) на восемь очков – гандикап составляет всего шесть. Осасуна продлила безвыигрышную серию до семи туров.

В параллельной встрече Валенсия победила Эспаньол (1:0). Триумф оказался абсолютно заслуженным, учитывая остроту моментов "летучих мышей". Так, после удара Садика головой с пяти метров Грейф поймал мяч на самой линии ворот!

А Герра после врывания на левый край штрафной пробивал с рикошетом, попав в ближнюю штангу!

В конце концов, все решил гол Диего Лопеса – благодаря его точному выстрелу Валенсия оторвалась от зоны вылета на четыре зачетных балла. Эспаньол отстает на два очка, а безвыигрышная серия "попугаев" достигла четырех туров.

Центральным матчем дня стало Эль Гран Дерби между Бетисом и Севильей, которое проводили на "Бенито Вильямарин". Фаны "вердибланкос" встретили свою команду фантастическим перфомансом.

Первый там оказался довольно равным. Счет уже на 17-й минуте открыла Севилья – это Люкебакио зацепился за вынос с собственной половины, вошел в штрафную и сбросил мяч под удар Варгасу. Впрочем, уже на 25-й Бетис относил статус-кво вследствие навеса Сабали под замыкание Кардосо. 1:1 Интересно, что это были первые голы швейцарских и американских футболистов в истории Эль Гран Дерби.

Перед перерывом "вердибланкос" сумели вырваться вперед благодаря красивой комбинации с выводом Кучо один на один. 2:1 Именно с этим счетом команды и отправились в раздевалки – а вот второй тайм Севилья провалила, нанеся всего один удар. Бетис имел лишь четыре выстрела, наиграв на 0,31 xG, однако Антони мог отличиться шедевральным голом.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Подопечные Мануэля Пеллегрини победили Севилью впервые за 12 матчей в Ла Лиге. К тому же, команда установила историческое достижение – впервые с 1940 года бетикос одолели нервионцев, пропустив первыми в домашнем поединке Примеры.

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