Бетис одержал историческую победу в дерби с Севильей, Вильяреал одолел Хетафе в "битве Пересов", Осасуна сдержала Атлетик
В рамках воскресной программы 29-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2024/25, 29-й тур
Хетафе – Вильяреал – 1:2
Голы: К. Перес, 29 – А. Перес, 25, Барри, 33
Атлетик – Осасуна – 0:0
Валенсия – Мальорка – 1:0
Гол: Лопес, 50
Бетис – Севилья – 2:1
Голы: Кардосо, 25, Кучо, 45+3 – Варгас, 17
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Вильяреал победил Хетафе в 8-минутной "битве Пересов". "Желтая субмарина" вышла вперед на 25-й минуте усилиями Айозе Переса, а Карлес Перес на 29-й сравнял счет – впрочем, ассист Айозе на Барри уже на 33-й восстановил преимущество "подводников". Барри в компенсированное время провел еще один гол, но его отменили из-за офсайда.
Не менее сильную работу провели и голкиперы обеих команд. Ла Лига особенно выделила два сейва – Сория спас от гола Баэны, который добил бы Хетафе, а Жуниор Рейс не дал Петеру Федерико восстановить статус-кво
¡Tuvo el tercero @alexbbaena ?!#GetafeVillarreal | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/TaeS6wflAC- Villarreal CF (@VillarrealCF) 30 марта, 2025 г
¡Júnior atento para evitar el empate !#GetafeVillarreal | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/5LzMXHvKYr- Villarreal CF (@VillarrealCF) 30 марта, 2025
Таким образом, Вильяреал прервал 2-матчевую серию поражений и приблизился к зоне ЛЧ на расстояние пяти очков, имея игру в запасе. Хетафе остался в девяти зачетных баллах от зоны вылета.
Осасуна приехала в Бильбао и удержала нулевую "мировую" с Атлетиком. Героем встречи стал голкипер памплонцев – Айтор Фернандес, который в конце 2010-х феерил в Леванте. Вратарь гостей дважды спас при убийственных выстрелах Нико Уильямса.
¡Grande, Aitor!#AthleticOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga https://t.co/wRNXooq29x pic.twitter.com/t3MDVwKuAI- К.А. ОСАСУНА (@Osasuna) 30 марта, 2025 г
¿Qué es mejor ¿El control de @willliamsssnico o la mano de Aitor Fernández?- ЛАЛИГА (@LaLiga) 30 марта, 2025
? ¡Fútbol de nivel en el #AthleticOsasuna!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/NkAcQqY9kU
Наваррцы могли и победу вырвать в результате навеса на Лукаса Торро, однако после его удара головой мяч прошел рядом со штангой.
? ¡Se marchó por ??? ???? el remate de @LucasTorro en el #AthleticOsasuna!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/7VKyXiRomF- ЛАЛИГА (@LaLiga) March 30, 2025
Итоговая ничья не позволила Атлетику оторваться от пятой позиции (там засел Вильяреал) на восемь очков – гандикап составляет всего шесть. Осасуна продлила безвыигрышную серию до семи туров.
В параллельной встрече Валенсия победила Эспаньол (1:0). Триумф оказался абсолютно заслуженным, учитывая остроту моментов "летучих мышей". Так, после удара Садика головой с пяти метров Грейф поймал мяч на самой линии ворот!
¡Providencial Greif en el #ValenciaMallorca!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/zl2gyvjnmQ- ЛАЛИГА (@LaLiga) 30 марта, 2025
А Герра после врывания на левый край штрафной пробивал с рикошетом, попав в ближнюю штангу!
Al palo Javi Guerra ️#ValenciaMallorca #LaLigaHighlights pic.twitter.com/cWmaaY7j6M- Valencia CF (@valenciacf) 30 марта, 2025
В конце концов, все решил гол Диего Лопеса – благодаря его точному выстрелу Валенсия оторвалась от зоны вылета на четыре зачетных балла. Эспаньол отстает на два очка, а безвыигрышная серия "попугаев" достигла четырех туров.
- Реал Бетис Баломпие (@RealBetis) 30 марта, 2025
¡Qué cerca estuvo!#DíaDeBetis #ElGranDerbi #LaLigaHighlights pic.twitter.com/EdKs22EJ1U
Центральным матчем дня стало Эль Гран Дерби между Бетисом и Севильей, которое проводили на "Бенито Вильямарин". Фаны "вердибланкос" встретили свою команду фантастическим перфомансом.
AQUÍ- Реал Бетис Баломпие (@RealBetis) 30 марта, 2025
ESTAMOS
TODOS.#DíaDeBetis #ElGranDerbi #LaLigaHighlights pic.twitter.com/Ct8HUegiSj
Первый там оказался довольно равным. Счет уже на 17-й минуте открыла Севилья – это Люкебакио зацепился за вынос с собственной половины, вошел в штрафную и сбросил мяч под удар Варгасу. Впрочем, уже на 25-й Бетис относил статус-кво вследствие навеса Сабали под замыкание Кардосо. 1:1 Интересно, что это были первые голы швейцарских и американских футболистов в истории Эль Гран Дерби.
Перед перерывом "вердибланкос" сумели вырваться вперед благодаря красивой комбинации с выводом Кучо один на один. 2:1 Именно с этим счетом команды и отправились в раздевалки – а вот второй тайм Севилья провалила, нанеся всего один удар. Бетис имел лишь четыре выстрела, наиграв на 0,31 xG, однако Антони мог отличиться шедевральным голом.
В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Подопечные Мануэля Пеллегрини победили Севилью впервые за 12 матчей в Ла Лиге. К тому же, команда установила историческое достижение – впервые с 1940 года бетикос одолели нервионцев, пропустив первыми в домашнем поединке Примеры.
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