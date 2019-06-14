toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Бетис объявил о подписании Хуанми оригинальным видео

16:35 4 Читати українською
Бетис объявил о подписании Хуанми оригинальным видео
Хуанми / Фото Diario AS

Испанский нападающий Хуанми отныне будет защищать цвета Бетиса.

Бетис усилил свое атакующее звено Хуанми, сообщает официальный сайт клуба.

Атлетико попытался приобрести Ло Чельсо – сумма не впечатлила Бетис

Руководство "огурцов" договорилось заплатить Реал Сосьедаду 8 млн евро за форварда.

В прошлом сезоне Примеры Хуанми провел 30 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

Бетис анонсировал новичка видеороликом по мотивам мультсериала "Симпсоны".

Фелиш действительно может оказаться в Атлетико: 5 причин поверить и решительное "против" от легенды сборной Португалии

blog_ava
Главные новости футбола 13 июня: УЕФА открыл дело против Украины, Реал представил Азара
07:00
510
Теги
Хуанми Хуанми Реал Сосьедад Реал Сосьедад Бетис Бетис Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
44
мин
Бразилия
03:30
Боливия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук