Чемпионат Испании 2024/25, 13-й тур

Бетис – Сельта – 2:2

Голы: Роке, 40, Бартра, 90+5 – Родригес, 13, Дувикас, 83

Мальорка – Атлетико – 0:1

Гол: Хулиан Альварес, 61

Вальядолид – Атлетик – 1:0

Гол: Моро, 79

Хетафе – Жирона – 0:1

Гол: Эррера, 42

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Сельта забила два гола Бетису, нанеся всего три удара по воротам. Андалусийцы в ответ провели 19 выстрелов, причем в одном из эпизодов гостей спасла перекладина. Впрочем, до конца основного времени они проигрывали как по ожидаемым голам, так и по реальным.

На 13-й минуте Хави Родригес вывел галисийцев вперед, пробив с правого угла вратарской. Роке сравнял счет на 40-й минуте, но на 83-й свежий Дувикас расстрелял ворота "вердибланкос" с метра – 1:2. Так бы и завершился матч, однако на последних секундах Бетис спас Бартра. 2:2. Подопечные Мануэля Пеллегрини сохранили позицию в зоне еврокубков, а Сельта держится на расстоянии трех очков.

Атлетико в довольно непростом матче вырвало победу над Мальоркой. Первый тайм прошел не только без голов, но и с минимумом опасных моментов. А во второй половине "матрасники" сумели повести в счете. После розыгрыша углового у ворот Атлетико. Облак забрал мяч в руки и быстро его ввел в игру, далеко бросив в поле.

Казалось, что защитник должен быть первым на мяче, но Джулиано Симеоне побежал до конца и сумел выцарапать снаряд, выйти один на один с вратарем, но вместо удара отдал на Хулиана Альвареса. Экс-форвард Манчестер Сити сумел забить, хотя пробивать ему было неудобно. Гол аргентинца так и остался единственным во встрече.

В других матчах игрового дня зафиксированы минимальные победы. Атлетик в компенсированное время спас ничью с Вальядолидом – Моро вывел клуб Роналдо вперед на 79-й минуте, но Гурусета сравнял счет на 90+4. А Жирона, даже несмотря на эпидемию травм, сумела обыграть Хетафе. Единственный гол забил Янхель Эррера, но отметим предголевую передачу Дейли Блинда на Хиля – нидерландец шикарно отдал со своей половины поля, а испанец уже зряче навесил на Эрреру.

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