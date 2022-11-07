В воскресенье в 13-м туре Ла Лиги было проведено четыре матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 13-й тур

Атлетико – Эспаньол – 1:1

Голы: Фелиш, 79 – Дардер, 62

Удаление: Кабрера, 28 (Эспаньол)

Реал Сосьедад – Валенсия – 1:1

Голы: Гильямон, 10 (автогол) - Лино, 25

Удаления: Элустондо, 17

Вильярреал – Мальорка – 0:2

Голы: Мурики, 32, Ндиайе, 76

Бетис – Севилья – 1:1

Голы: Навас, 43 (автогол) – Гудель, 82

Удаления: Фекир, 45+3, Иглесиас, 49 – Монтиэль, 38

Атлетико продолжает штормить. После сенсационного поражения от Кадиса (2:3), катастрофической ничьи с Байером (2:2) и вылета из еврокубков мадридцы снова потеряли очки. На этот раз команду Чоло Симеоне остановил Эспаньол, который держался вне зоны вылета только благодаря лучшей разнице голов. И это при том, что с 28-й минуты "матрасники" играли в большинстве.

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Конечно же, Атлетико доминировал. Хозяева удерживали мяч 67% времени, нанеся 27 ударов против 6-ти у "попугаев" и наиграв на 2,07 xG – впрочем, именно они пропустили первыми. Героем каталонцев на 62-й минуте стал Дардер, который с линии вратарской замкнул скидку от Гомеса. Отыграть этот гол "матрасникам" удалось аж на 79-й минуте, после выхода Фелиша на замену. Жоау открылся под заброс из глубины, вошел в штрафную и пробил с острого угла под ближнюю штангу – 1:1.

У мадридцев было ещё куча времени, но даже 8 компенсированных минут не хватило, чтобы вырвать победу. Финальный свисток зафиксировал сенсационную (а, может, уже и не сенсационную) ничью.

Осечкой мог воспользоваться Реал Сосьедад. В случае домашней победы над Валенсией "чури-урдин" выбили бы Атлетико из топ-4, поднявшись в зону ЛЧ – и старт встречи давался хозяевам. Уже на 10-й минуте они вышли вперёд вследствие грубой ошибки Корейи и прострела, который в собственные ворота срезал Гильямон. 1:0!

Счастье басков, однако, продолжалось не долго. Через семь минут после взятия ворот они остались в меньшинстве из-за удаления Элустондо, а на 25-й минуте Валенсия сравняла счёт – это Лино с линии полукруга пробил в левый нижний угол. Тем не менее, в комфортных условиях "летучие мыши" не демонстрировали явного доминирования, сыграв на равных.

Левантийцы на немного превзошли соперника по количеству и остроте ударов, однако в их активе было сразу два попадания в каркас ворот (оба в активе Маркоса Андре). Баски тоже имели возможности забить и тоже били в перекладину (Сёрлот бахнул в неё с близкого расстояния). В конце концов, такой футбол завершился ничьей, что не очень хорошо для Сосьедада – подопечные Иманола Альгуасила остались вне зоны ЛЧ.

Вильярреал после неожиданного ухода Унаи Эмери и назначения Кике Сетьена не выиграл ни одного матча. Между тем, их провели аж три, причём соперники были проходными – Хапоэль Б-Ш удержал ничью, Атлетик минимально победил "жёлтую субмарину", а Лех устроил ей разгром. При таком раскладе домашний поединок с Мальоркой превращался в очень важную встречу, где даже ничья выглядела недопустимой.

Впрочем, всё завершилось очередным фиаско. Вильярреал при владении мячом в 71% не смог нанести даже десятка ударов по воротам, наиграв всего на 0,47 ожидаемых голов. Лучший момент хозяева упустили на 73-й минуте, когда Чуквуэзе дальним выстрелом попал в крестовину. Забить хотя бы один гол "подводникам" так и не удалось.

Мальорка уступала в активности, но не уступала в остроте. Что самое главное, она существенно превзошла левантийцев в реализации, отгрузив по голу в каждом из таймов – их провели Мурики и Ндиайе. 0:2! Именно с этим счётом поединок и подошел к концу. Кике Сетьен стал первым тренером, который всухую проиграл в первых двух матчах во главе Вильярреала.

Изюминкой тура стало дерби на Бенито Вильямарин, где Бетис принимал Севилью. На этот раз команды подходили к битве, держась на разных полюсах турнирной таблицы Ла Лиги – "вердибланкос" находились на четвёртой позиции, а "рохибланкос" завязли на предпоследней строчке. В случае победы гости покинули бы зону вылета, поэтому более злыми на матч вышли подопечные Хорхе Сампаоли.

Матч действительно получил характер непримиримого дерби. Что и говорить, когда команды потеряли трех футболистов менее, чем за час? На 38-й минуте Монтиэль заехал шипами в колено Морено, оставив Севилью в меньшинстве, а на 45+3-й составы сравнялись – Фекир получил красную за отмашку в Папу Гомеса. На старте же второго тайма хозяев подставил Иглесиас, который наступил шипами на ахил Жордану.

А вот голов было меньше. На 43-й минуте "вердибланкос" открыли счет в результате сумбура в штрафной площадке гостей. Каналес выполнил скидку на Иглесиаса, однако мяч попал в Гуделя, отскочил в ногу Навасу и полетел в сетку. Хесус, едва появившись на поле, записал в свой актив автогол, который отыграли аж на 82-й минуте благодаря фантастическому выстрелу Гуделя с дальней дистанции.

У команд были выходы один на один, шикарные выстрелы по всем углам, красивые сейвы и попадания в каркас. Эль Гран Дерби оказалось чрезвычайно ярким – впрочем, победителя оно не определило. Что и справедливо (даже по xG). Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. 1:1!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ