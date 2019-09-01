Бетис хочет арендовать двух опальных игроков ПСЖ

Представитель Примеры пытается усилиться в последние дни трансферного окна.

Игроки ПСЖ Леандро Паредес и Хесе могут присоединиться к Бетису, информирует Le Parisien.

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Испанец уже давно не играет в основном составе французского гранда, а в прошлом сезоне он уже имел опыт выступлений за "огурцов" на правах аренды. Паредес после зимнего перехода из Зенита также не может похвастаться большим количеством игровой практики. Оба игрока не входят в планы Томаса Тухеля на новый сезон, чем и попытается воспользоваться Бетис.

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Напомним, в прошлом сезоне "бело-зеленые" заняли десятую строчку чемпионата Испании.