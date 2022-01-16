Бетис дожал Севилью в скандальном дерби Кубка Испании
Бетис и Севилья почти сутки решали судьбу путевки в четвертьфинал Кубка Испании. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
Кубок Испании, 1/8 финала
Бетис – Севилья – 2:1
Голы: Фекир, 39, Каналес, 73 – Гомес, 35
Кубок Испании: серия пенальти завершила сказку украинцев, синхронный вылет каталонцев
Начало игры оказалось насыщенным на события настолько, что арбитру пришлось остановить матч на 39-й минуте после красивого гола Фекира. С трибун швырнули кусок металлической палки, которая попала в голову игрока Севильи Жоану Жордану.
Тренер гостей Хулен Лопетеги забрал свою команду с поля, а организаторы турнира решили доиграть поединок на следующий день уже при пустых трибунах. Следует отметить, что гости были против такого решения и, как оказалось, не зря.
Барселона – Реал: каталонці здобули ментальну перемогу, а найскандальніший гравець творить дива
Бетису удалось забить победный мяч в середине второго тайма и выбить принципиального соперника из розыгрыша Кубка Испании.