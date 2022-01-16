Бетис и Севилья почти сутки решали судьбу путевки в четвертьфинал Кубка Испании. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Кубок Испании, 1/8 финала

Бетис – Севилья – 2:1

Голы: Фекир, 39, Каналес, 73 – Гомес, 35

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Начало игры оказалось насыщенным на события настолько, что арбитру пришлось остановить матч на 39-й минуте после красивого гола Фекира. С трибун швырнули кусок металлической палки, которая попала в голову игрока Севильи Жоану Жордану.

Тренер гостей Хулен Лопетеги забрал свою команду с поля, а организаторы турнира решили доиграть поединок на следующий день уже при пустых трибунах. Следует отметить, что гости были против такого решения и, как оказалось, не зря.

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Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022

Бетису удалось забить победный мяч в середине второго тайма и выбить принципиального соперника из розыгрыша Кубка Испании.