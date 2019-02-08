Бетис – Валенсия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Бетис и Валенсия сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча.

Кубок Испании 2018/19. 1/2 финала, первый матч

Бетис – Валенсия – 2:2

Голы: Морон, 45, Хоакин, 54 – Черышев, 70, Гамейро, 90+2

Кубок Испании: Бетис не удержал победу над Валенсией, Хоакин забил гол прямым ударом с углового

Бетис в первом матче полуфинала Кубка Испании дома принимал Валенсию. Андалусийцы до 70-й минуты уверенно выигрывали со счетом 2:0, но Черышев и Гамейро сумели вырвать ничью для Валенсии. Судьба финала будет решаться на Месталье.