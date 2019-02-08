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Бетис – Валенсия – 2:2 – видео голов и обзор матча

09:52 4 Читати українською
Бетис – Валенсия – 2:2 – видео голов и обзор матча
Бетис – Валенсия – 2:2 / ФК Бетис

Бетис и Валенсия сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча.

Кубок Испании 2018/19. 1/2 финала, первый матч

Бетис – Валенсия – 2:2

Голы: Морон, 45, Хоакин, 54 – Черышев, 70, Гамейро, 90+2

Кубок Испании: Бетис не удержал победу над Валенсией, Хоакин забил гол прямым ударом с углового

Бетис в первом матче полуфинала Кубка Испании дома принимал Валенсию. Андалусийцы до 70-й минуты уверенно выигрывали со счетом 2:0, но Черышев и Гамейро сумели вырвать ничью для Валенсии. Судьба финала будет решаться на Месталье.

Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Бетис - Валенсия: Четверг 07 февраля 2019

Бетис
Матч окончен
2 : 2
Валенсия
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Валенсия Валенсия Бетис Бетис Испания Видеоновости Кубок Испании Кубок Испании 2018/19 Бетис - Валенсия
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