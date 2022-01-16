Королевская федерация футбола Испании объявила решение по остановленному матчу 1/8 финала Кубка между Бетисом и Севильей.

Севильское дерби будет возобновлено сегодня в 17:00 по киевскому времени. Игра будет завершена при пустых трибунах, сообщает пресс-служба RFEF.

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Вчерашний отрезок был остановлен на 39-й минуте при счете 1:1. С трибун Бенито Вильямарина полетел кусок металлической палки, попавший в голову хавбека Севильи Жоана Жордана. Гости немедленно сошли с поля, после чего поединок уже не возобновили.

Добавим, что в текущем сезоне игроки не первый раз страдают от агрессивных фанатов, но раньше этим в основном отмечалась Франция.

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