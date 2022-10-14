"Ты смотрел всю игру или только второй тайм?" Так Жозе Моуринью ответил журналисту на утверждение о том, что связка Белотти-Абрахам хорошо сыграла в Севилье. Тренер Ромы был явно недоволен игрой своей команды в первом тайме: "Ты видел, с какими красными ушами мои игроки вышли из раздевалки в перерыве? Это я их намылил", - сказал Моуринью.

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Тренер раскритиковал Рому за недостаточную остроту у ворот Бетиса, а также за привезённый на ровном месте гол в свои ворота. Голу Каналеса в первом тайме предшествовала неточная передача Лео Спинаццолы и непонятные действия Неманьи Матича, который не сумел остановить мяч после этого неудачного поперечного паса.

И всё же во втором тайме Роме удалось сравнять счёт. Судьи долго проверяли легитимность результативного удара Андреа Белотти, и в конце концов приняли решение засчитать гол. Ассистентом в этом случае стал Мади Камара, а ведь перед игрой СМИ писали о том, что Моуринью не был доволен этим экстренным приобретением.

Напомним, что Рома была вынуждена подписать Камара на флажке трансферного окна после того как Вейналдум получил серьёзную травму и выбыл на долгий срок.