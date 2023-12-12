Полузащитник Реала Джуд Беллингем подарил три свои футболки игрокам Бетиса после очного матча (1:1).

После финального свистка матча Бетис – Реал (1:1) сразу несколько игроков севильской команды обратились к Беллингему с просьбой обменяться футболками. Англичанин отказал, однако затем нашёл способ удовлетворить игроков соперников.

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Как информирует Marса, после матча универсальный игрок "бланкос" постучал в дверь раздевалки Бетиса и попросил впустить его. Сообщается, что Джуд захватил с собой три игровые футболки своей команды – на подарок соперникам. Он пришёл, чтобы подарить их, а также пообщаться с игроками Бетиса.

Джуд Беллингем является лучшим бомбардиром этого сезона Ла Лиги – он забил 12 мячей в 14 матчах.

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