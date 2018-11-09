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Бетис – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча

00:50 13 Читати українською
Бетис – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча
Бетис – Милан – видео голов и обзор матча / фото: ФК Милан

В поединке 4 тура группового турнира Лиги Европы Милан и Бетис не определили сильнейшего. Смотрите видео голов и обзор матча.

Милан на выезде разошелся миром с Бетисом. Ло Чельсо вывел испанцев вперед уже на 12-й минуте матча. Однако во втором тайме Сусо сумел восстановить равновесие.

Бетис продолжает лидировать в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 8 очков. У Милана и Олимпиакоса на один зачетный балл меньше.

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Лига Европы. Групповой этап, 4-й тур

Группа F

Бетис – Милан – 1:1

Голы: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы4 турБенито Вильямарин (Севилья)

Бетис - Милан: Четверг 08 ноября 2018

Бетис
Матч окончен
1 : 1
Милан
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