Бетис – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча

В поединке 4 тура группового турнира Лиги Европы Милан и Бетис не определили сильнейшего. Смотрите видео голов и обзор матча.

Милан на выезде разошелся миром с Бетисом. Ло Чельсо вывел испанцев вперед уже на 12-й минуте матча. Однако во втором тайме Сусо сумел восстановить равновесие.

Бетис продолжает лидировать в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 8 очков. У Милана и Олимпиакоса на один зачетный балл меньше.

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Лига Европы. Групповой этап, 4-й тур

Группа F

Бетис – Милан – 1:1

Голы: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62