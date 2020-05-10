Бетао перед возвращением в Динамо мог оказаться в другом клубе УПЛ

Бразильский экс-легионер Динамо Бетао признался, что имел предложение от еще одного клуба из украинского первенства.

"В 2014 году меня звали в Черноморец. Мне позвонил, кажется, директор одесского клуба и предложил играть в их команде. Я поблагодарил за интерес и отказался. Думаю, что на тот момент это был не самый лучший вариант для меня", – сказал Бетао в интервью официальному сайту Динамо.

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Напомним, защитник начал профессиональную карьеру футболиста в Коринтиансе в 2001 году. В январе 2008-го перебрался в Сантос, откуда уже через полгода перешел в Динамо за 1,6 млн евро. За "бело-голубых" грал до января 2013 года и в статусе свободного агента присоединился к французскому Эвиану. Затем была бразильская Понте-Прета, год без клуба и возвращения в Динамо в 2015-м. Полугодовое соглашение не произвело впечатление на руководство киевлян и контракт не продлили. Бетао снова оказался в Эвиане, откуда в августе 2016-го вернулся на родину в Аваи, за который выступает до сих пор.

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