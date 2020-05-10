toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Бетао перед возвращением в Динамо мог оказаться в другом клубе УПЛ

08:27 52 Читати українською
Бетао перед возвращением в Динамо мог оказаться в другом клубе УПЛ
Бетао / Фото из открытых источников

Бразильский экс-легионер Динамо Бетао признался, что имел предложение от еще одного клуба из украинского первенства.

"В 2014 году меня звали в Черноморец. Мне позвонил, кажется, директор одесского клуба и предложил играть в их команде. Я поблагодарил за интерес и отказался. Думаю, что на тот момент это был не самый лучший вариант для меня", – сказал Бетао в интервью официальному сайту Динамо.

Бетао вспомнил самый экстремальный матч в своей карьере

Напомним, защитник начал профессиональную карьеру футболиста в Коринтиансе в 2001 году. В январе 2008-го перебрался в Сантос, откуда уже через полгода перешел в Динамо за 1,6 млн евро. За "бело-голубых" грал до января 2013 года и в статусе свободного агента присоединился к французскому Эвиану. Затем была бразильская Понте-Прета, год без клуба и возвращения в Динамо в 2015-м. Полугодовое соглашение не произвело впечатление на руководство киевлян и контракт не продлили. Бетао снова оказался в Эвиане, откуда в августе 2016-го вернулся на родину в Аваи, за который выступает до сих пор.

"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле

blog_ava
Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході
08:00
225
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Эберт Уильям Амансиу Бетао Эберт Уильям Амансиу Бетао Черноморец Черноморец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
28
мин
Сельта
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук