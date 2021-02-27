"Милош Нинкович, с которым я долго играл не только в Динамо, но и в Эвиане. Шевченко, конечно. И Ярмоленко.

"Не вижу в этом никакой проблемы": Бетао выразил готовность поиграть за Шахтер

Но по-настоящему классных игроков было немало – Роман Еременко, Айила Юссуф, Карлос Корреа", – сказал Бетао в интервью журналу "Футбол".

Напомним, бразильский защитник перешел в Динамо из Сантоса за 1,6 млн евро в 2008 году. За "бело-синих" играл до января 2013 года. В 2015-м вернулся в Киев, однако не произвел впечатления на руководство киевлян и после полугода пребывания в клубе контракт с ним не продлили. Ныне выступает за бразильский Аваи.

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