Бессонов будет исполнять обязанности спортивного директора Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал кадровые перестановки в киевском клубе.

"Должность спортивного директора долго вакантной не будет. У нас не было достаточно времени обсудить этот вопрос с Михайличенко, нужно подумать. Как по мне, в первую очередь он должен предложить кандидатуру человека, с которым ему будет комфортно работать.

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Сейчас Михайличенко немного войдет в курс дел, и мы решим этот вопрос, а пока Владимир Бессонов исполнять обязанности спортивного директора", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Михайличенко с 2013 по 2019 годы занимал должность спортивного директора киевского Динамо, а вчера, 15 августа, был назначен главным тренером киевлян.

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