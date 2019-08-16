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Бессонов будет исполнять обязанности спортивного директора Динамо

18:54 10 Читати українською
Бессонов будет исполнять обязанности спортивного директора Динамо
Игорь Суркис / kp.ua

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал кадровые перестановки в киевском клубе.

"Должность спортивного директора долго вакантной не будет. У нас не было достаточно времени обсудить этот вопрос с Михайличенко, нужно подумать. Как по мне, в первую очередь он должен предложить кандидатуру человека, с которым ему будет комфортно работать.

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Сейчас Михайличенко немного войдет в курс дел, и мы решим этот вопрос, а пока Владимир Бессонов исполнять обязанности спортивного директора", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Михайличенко с 2013 по 2019 годы занимал должность спортивного директора киевского Динамо, а вчера, 15 августа, был назначен главным тренером киевлян.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Игорь Суркис Владимир Бессонов
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