"Готовимся спокойно, сосредоточенно. По сути, как и к любому другому оппоненту. Знаем, что Заря на сегодняшний день в очень хорошем состоянии. Команда амбициозная, с хорошо поставленной игрой, поэтому готовимся к матчу очень тщательно.

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На самом деле, комплиментов Заре можно выписать много. Луганчане очень хорошо играют в обороне, очень хорошо выбегают в контратаки, очень хорошо организуют позиционные атаки. То есть эта команда, откровенно говоря, без существенных слабых мест. В общем, Заря – очень сильный и хороший коллектив.

Кадровая ситуация? У Ренана травма мышц, он пока восстанавливается. Игру с Зарей также пропустит Махмутович, ведь у него перебор желтых карточек. Согласно имеющимся кадровым проблемам и будем уже что-то решать, формировать состав команды.

Будут ли сюрпризы? Пока не могу дать точный ответ на этот вопрос. Рассчитываем на всех ребят, которые готовы играть. В день матча стартовый состав станет известен в целом", – резюмировал Бессмертный в комментарии пресс-службе "сине-золотых".

К слову, матч против луганчан, который состоится сегодня, 7 марта, будет дебютным для Анатолия Бессмертного во главе львовян.

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