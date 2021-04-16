"Мы очень ждали этой победы. Команда провела хорошую работу. Именно работа стала главным фактором нашего успеха. Сначала мы доходили до штрафной, но дальше появлялся какой-то страх. После первого забитого гола команда заиграла раскованнее, агрессивнее.

Львов – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Эрнест подвел нас в матче с СК Днепр-1, когда получил красную карточку. И Альваро, когда не забил пенальти Ворскле. Они всё поняли, обещали исправиться и сделали это. Я даже удивился, насколько иностранцы переживали эти неудачи. Даже пришлось их успокаивать.

Да, я удивился, когда увидел состав Александрии. Однако, у них есть около 20 равноценных игроков, есть возможности для ротации. Наверное, Александрия все же поставила на кубковый матч.

Я сейчас не смотрю в таблицу. Мы просто готовимся к каждой игре. График у Львова тяжелый, но и травмированные игроки постепенно возвращаются", – сказал Бессмертный в комментарии программе "ТУР Online".

Напомним, победа над Александрией позволила Львову набрать 18 очков и подняться на одиннадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Львов сенсационно победил Александрию и оторвался от зоны вылета