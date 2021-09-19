Экс-тренер "сине-золотых львов" Анатолий Бессмертный попробует себя в роли кризисного менеджера в трясине третьего по силе дивизиона.

Во вторник, 21 сентября, Виктория из Николаевки получит нового главного тренера. Им станет бывший наставник Львова Анатолий Бессмертный, сообщает Meta Ratings.

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Руководство клуба решило доверить команду 52-летнему наставнику – кроме него рассматривались также кандидатуры Сергея Ковальца, Ильи Близнюка, Олега Федорчука и Василия Сачко.

Напомним, дебютный сезон во Второй лиге Виктория начинала под руководством Артема Радионова, который после пятиматчевой безвыигрышной серию был отправлен в отставку. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Владимир Романенко.

К слову, после 9 туров Виктория занимает в турнирной таблице группы Б Второй лиги десятую строчку, хотя перед стартом сезона стояла задача повышения в классе. Последней командой Бессмертного был Львов, который он покинул 25 августа.

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