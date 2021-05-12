"Хочется спокойно работать, думать о футболе и о команде. Вот это для меня важно. Команда должна расти, укрепляться, добавлять. И клуб должен добавлять работой с болельщиками. Но прежде всего – постановка игры, достижение результата.

Львов подписал новый контракт с творцом героического завершения сезона

У нас все коллегиально решается. Обсуждаем каждую кандидатуру футболистов. Меня это устраивает. Мы говорим, какую позицию нужно укрепить, затем садимся и говорим по той или иной кандидатуре.

Бразильский вектор... Мы не отказываемся от любого качественного футболиста. Готовы рассматривать любого кандидата в команду. Иностранец он или украинец – проблемы нет. Лишь бы человек приносил пользу коллективу. Бросаться в крайности не будем: хотелось бы больше украинцев, но отказываться от иностранцев не будем.

По контракту – у нас все закрыто. Основной костяк команды стараемся сохранить. Хотя могут быть проблемы, так как ребятами тоже интересуются, есть приглашения", – сказал Бессмертный в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам сезона Львов занял в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку, набрав 29 очков. Накануне 52-летний специалист продлил соглашение с "горожанами" еще на три года.

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