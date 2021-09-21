Известный специалист Анатолий Бессмертный возглавил Викторию, сообщает официальный сайт клуба из Николаевки.

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Во вторник, 21 сентября, он был представлен команде. Подробности сделки не разглашаются. Последней командой Бессмертного был Львов, который он покинул 25 августа. Кроме "сине-золотых" 52-летний наставник успел поработать с Полтавой, черкасским Днепром, Сумами, Полесьем и ОПФК Черкащина.

Напомним, дебютный сезон во Второй лиге Виктория начинала под руководством Артема Радионова, который возглавлял команду из Сумской области с 2015 года. После пятиматчевой безвыигрышной серии он был отправлен в отставку, а обязанности главного тренера исполнял Владимир Романенко.

К слову, после 9 туров Виктория занимает в турнирной таблице группы Б Второй лиги десятую строчку, хотя перед стартом сезона стояла задача повышения в классе.

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