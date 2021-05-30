Спасение Львова от вылета из УПЛ не остался незамеченным – Анатолий Бессмертный попал в сферу интересов двух клубов из Казахстана, сообщает Footboom.

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Впрочем, убедить специалиста покинуть клуб будет непросто, поскольку его контракт с львовянами действующий до 2024 года. До Львова Анатолий возглавлял черкасский Днепр, Полтаву, Сумы, Полесье и Черкащину.

Напомним, после прихода Бессмертного Львов не только покинул место УПЛ, но и выдал серию из 6 подряд матчей без поражений, что позволило подняться на восьмую строчку.

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