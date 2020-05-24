Бесславное поражение Шальке и шедевр Лёвена в видеообзоре матча против Аугсбурга

Шальке из Гельзенкирхена потерпел сенсационное поражение от Аугсбурга в поединке 27-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча.

Гости из Швабии шокировали Шальке уже в дебюте встречи. На 7-й минуте Эдуард Лёвен прямым ударом со штрафного роскошно положил мяч в левую девятку – 0:1.

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От стартового стресса гельзенкирхенцы так и не отошел, создав разве что 1-2 полумомента. Как следствие, под занавес поединка Аугсбург еще двумя голами довел счет до разгромного. Сначала Ноа-Жоэль Саренрен-Бази воспользовался ошибкой защитника, вошел в штрафную и классно отправил мяч в верхний угол. А уже в добавленное арбитром время Серхио Кордова обокрал оппонента, организовал себе выход один на один с Шубертом и спокойно переиграл кипера – 0:3!