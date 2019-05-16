Беспорядки перед матчем Аталанта – Лацио: сожженые полицейские машины, слезоточивый газ и разъяренный Синиша Михайлович

Фанаты во время марша бросали брусчатку и бутылки в стражей порядка, а также сожгли три полицейские машины. Правоохранительным органам пришлось применять слезоточивый газ, чтобы усмирить ультрас. 3 человек арестовано.
Кроме того, в драку едва не ввязался бывший игрок Лацио, а ныне наставник Болоньи, Синиша Михайлович. Мужчина услышал расистские выкрики от ультрас римлян и решил разобраться с обидчиком, Михайловича успокоила полиция.
Police car is set on fire as Lazio fans clash with authorities before Coppa Italia final and supporters throw missiles in chaotic scenes pic.twitter.com/1Lr3HqNvTD