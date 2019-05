Беспорядки перед матчем Аталанта – Лацио: сожженые полицейские машины, слезоточивый газ и разъяренный Синиша Михайлович

Перед финальным поединком за Кубок Италии фанаты команд устроили беспорядки возле стадиона.

За несколько часов до начала финального матча за Кубок Италии перед Стадио Олимпико вспыхнули столкновения между фанатами Лацио и полицией, сообщают итальянские СМИ.

Лацио в драматичном матче победил Аталанту и завоевал Кубок Италии

Фанаты во время марша бросали брусчатку и бутылки в стражей порядка, а также сожгли три полицейские машины. Правоохранительным органам пришлось применять слезоточивый газ, чтобы усмирить ультрас. 3 человек арестовано.

Фанаты Нивы В набросились на арбитра после матча против Полесья – видео нападения

Кроме того, в драку едва не ввязался бывший игрок Лацио, а ныне наставник Болоньи, Синиша Михайлович. Мужчина услышал расистские выкрики от ультрас римлян и решил разобраться с обидчиком, Михайловича успокоила полиция.

Police car is set on fire as Lazio fans clash with authorities before Coppa Italia final and supporters throw missiles in chaotic scenes pic.twitter.com/1Lr3HqNvTD