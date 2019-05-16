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Беспорядки перед матчем Аталанта – Лацио: сожженые полицейские машины, слезоточивый газ и разъяренный Синиша Михайлович

16 мая 09:58 173 Читати українською
Беспорядки перед матчем Аталанта – Лацио: сожженые полицейские машины, слезоточивый газ и разъяренный Синиша Михайлович
Полиция и болельщики / Соцсети

Перед финальным поединком за Кубок Италии фанаты команд устроили беспорядки возле стадиона.

 
Сергей Милинкович-Савич 82’
Карлос Хоакин Корреа 90’
82’ Сергей Милинкович-Савич
90’ Карлос Хоакин Корреа

За несколько часов до начала финального матча за Кубок Италии перед Стадио Олимпико вспыхнули столкновения между фанатами Лацио и полицией, сообщают итальянские СМИ.

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Фанаты во время марша бросали брусчатку и бутылки в стражей порядка, а также сожгли три полицейские машины. Правоохранительным органам пришлось применять слезоточивый газ, чтобы усмирить ультрас. 3 человек арестовано.

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Кроме того, в драку едва не ввязался бывший игрок Лацио, а ныне наставник Болоньи, Синиша Михайлович. Мужчина услышал расистские выкрики от ультрас римлян и решил разобраться с обидчиком, Михайловича успокоила полиция.

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Италия Видеоновости Лацио Лацио ультрас Аталанта - Лацио
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