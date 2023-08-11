Несмотря на надежды украинских болельщиков, СК Днепр-1 даже в большинстве не смог навязать достойную конкуренцию пражской Славии. Одной из причин можно назвать отсутствие главной уже экс-звезды – Артема Довбика, который перебрался в Жирону.

Сказывается и фактор небольшого опыта Александра Кучера, у которого начался второй сезон в его тренерской карьере. Но куда важнее уровень игроков, который сильно просел в чемпионате Украины. О том, как это возможно исправить и другие интересные моменты из матча смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".