Беспомощный СК Днепр-1 без Довбика, рецепт возвращения УПЛ на высокий уровень
20:09 - Читати українською
СК Днепр-1 без шансов проиграл Славии в первом матче квалификации Лиги Европы. О причинах такого результата смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
Несмотря на надежды украинских болельщиков, СК Днепр-1 даже в большинстве не смог навязать достойную конкуренцию пражской Славии. Одной из причин можно назвать отсутствие главной уже экс-звезды – Артема Довбика, который перебрался в Жирону.
Сказывается и фактор небольшого опыта Александра Кучера, у которого начался второй сезон в его тренерской карьере. Но куда важнее уровень игроков, который сильно просел в чемпионате Украины. О том, как это возможно исправить и другие интересные моменты из матча смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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