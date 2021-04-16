Порту обыграл Челси (1:0) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ, но не сумел пробиться в следующий раунд турнира из-за поражения с более крупным счетом в первом матче. Победу "драконам" принес точный удар нападающего Мехди Тареми.

Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Иранец забил в ворота "синих" роскошным ударом бисиклетой. К сожалению, этот шедевр оказался бесполезным, ведь его было мало, чтобы продолжить борьбу за трофей. Однако именно этот гол был признан лучшим по итогам прошлой недели в Лиге чемпионов.

Отметим, что в конкурентах Тареми были два юных англичананина – 17-летний Джуд Беллингем (Боруссия Д) и 20-летний Фил Фоден (Манчестер Сити) – и форвард Баварии Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

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К слову, в полуфиналы нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пробились Манчестер Сити, ПСЖ, Челси и Реал. Мадрид сыграет против Лондона, а Париж – против Манчестера.

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