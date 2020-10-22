За награду будут бороться четверо игроков, информирует официальный Twitter Лиги чемпионов. На этой неделе была "мода" на выстрелы с дальней дистанции.

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Хавбек Реала Лука Модрич шокировал Шахтер ударом с 25 метров, но от поражения (2:3) это не спасло. Также пушками отличались Алехандро Гомес (Аталанта победила Митьюлланд 4:0), Корентен Толиссо (Бавария также уничтожила Атлетико со счетом 4:0) и Кристиан Рамирес (спас для Краснодара ничью 1:1 с Ренном).

Напомним, второй тур группового этапа Лиги чемпионов состоится уже на следующей неделе.

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