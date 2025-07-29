Турецкий Бешикташ проводит активную трансферную кампанию как на усиление команды, так и на продажу. Правда, туркам все равно с кем торговать.

Бешикташ продолжает работать на трансферном рынке и во время противостояния с Шахтером в квалификации Лиги Европы. Как сообщает Millyet, "орлы" завершают продажу Жедсона Фернандеша в московский Спартак.

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Сумма трансфера составит солидные 20 миллионов евро, еще 5 турки могут получить бонусами. Стоит добавить, что 50% от продажи получит Бенфика – предыдущий клуб Жедсона.

Напомним, что в прошлом сезоне Фернандеш провел 49 матчей за Бешикташ во всех турнирах, записав в свой актив 12 голов и 3 ассиста. А в первом матче против Шахтера португалец имел прекрасную возможность сократить отставание, но Валерий Бондарь в сумасшедшем подкате не дал ему реализовать выход один на один.

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