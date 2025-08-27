Бешикташ выплатил Окслейду-Чемберлену 1,75 млн евро за досрочное расторжение контракта, информирует официальный сайт "орлов". Тем самым стамбульский клуб сэкономил значительную сумму.

Соперник Шахтера прощается с подзабытой экс-звездой Ливерпуля – он нацелен на АПЛ

Алекс Окслейд-Чемберлен перебрался в Турцию из Ливерпуля летом 2023 года. В своем первом сезоне он провел тридцать матчей за турецкую команду, но в прошлом сезоне это число сократилось до двадцати. Игрок и клуб достигли соглашения о расторжении контракта.

Контракт Окслейда-Чемберлена действовал до середины 2026 года, поэтому он получил "выходное пособие". Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет Лидс.

Напомним, что игрок имеет успешную карьеру в АПЛ – трижды выигрывал Кубок Англии с Арсеналом, а с Ливерпулем добавил в коллекцию трофеев АПЛ, Кубок английской лиги и Лигу чемпионов.

