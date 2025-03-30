Бешикташ одержал важную победу в дерби Стамбула, обыграв Галатасарай со счетом 2:1 в 29-м туре Суперлиги.

Чемпионат Турции 2024/25, 29-й тур

Бешикташ – Галатасарай – 2:1

Голы: Рафа Силва, 23, Фернандеш, 66 – Торрейра, 45

Удаление: Киличсой, 90+6 – Франковски, 36

На 23-й минуте Бешикташ вышел вперед благодаря мастерскому удару Рафы Силвы. После роскошного паса Жоау Марио, португалец обыграл Санчеса и точно пробил по диагонали – 1:0. На 36-й минуте Галатасарай остался вдесятером: после просмотра VAR, Франковски получил красную карточку за фол против Мучи.

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Не смотря на это Галатасарай сумел сравнять счет. На 45-й минуте, после отличной передачи Абдулкерима Бардакчи, Торрейра пробил из-за пределов штрафной, мяч влетел в правый угол ворот Мерта – 1:1.

Однако "черно-белые" дожали Галатасарай. На 66-й минуте Жоау Марио точно пробил из пределов штрафной, а Жедсон Фернандеш добил мяч в сетку после рикошета – 2:1. В компенсированное время ко второму тайму Семих Киличсой из Бешикташа получил красную карточку за фол против Давинсона Санчеса.

Поражение Галатасарая может стать подарком для Жозе Моуриньо и его Фенербахче, который занимает 2 строчку и отстает от 1-го Галатасарая на 6 очков и имеет игру в запасе

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