Первый тайм турки не могли занести себе в актив. Они провели всего 2 удара против 6-ти у шведов – один заблокировали, а другой прошел метров с 30-ти. Суммарная острота составила 0,04 ожидаемых голов. Мальме наиграл на 0,67, 12 раз коснувшись мяча в штрафной ("орлы" имели только 5 касаний).

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Впрочем, конвертировать это преимущество в реальные голы скандинавам не удалось. После перерыва же Бешикташ включился, нанеся 12 ударов на 0,92 xG. Мальме все равно оставался острее и активнее – впрочем, расточительство не позволило зацепиться за успешный результат. Хозяева же своими возможностями дорожили.

Стамбульцы открыли счет на 74-й минуте усилиями Муси, а на 83-й Киличсой вколотил второй гол. От такого поворота гости опомнились только в компенсированное время, однако Рикс забил лишь гол престижа. Финальный свисток зафиксировал победу турок со счетом 2:2.

Таким образом, Бешикташ выиграл второй матч в ЛЕ – "орлы" набрали 16 очков и поднялись на 14-ю позицию. Они обошли Манчестер Юнайтед, Рому и Порту. Мальме опустился на 26-ю строчку.

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