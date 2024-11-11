Матч Лиги Европы между Бешикташем и Маккаби Тель-Авив будет сыгран в Венгрии.

Матчу между Аяксом и Маккаби предшествовали беспорядки – гостевые болельщики столкнулись с пропалестинскими демонстрантами, и между ними случились потасовки и драки. Фанаты Маккаби отчасти сами в этом виноваты, поскольку провоцировали своих противников скандированием вроде: "В Газе нет школ, потому что там не осталось детей".

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Власти Турции не хотят, чтобы похожая ситуация повторилась в Стамбуле и поэтому запретила Бешикташу проводить этот матч дома. Несмотря на то, что Бешикташ получил от УЕФА все необходимые разрешения на проведение этой игры в Стамбуле, клуб повиновался и перенёс матч на нейтральное поле. Эта встреча состоится в Венгрии.

После 4 туров Лиги Европы Бешикташ занимает 18-е место в турнирной таблице, а Маккаби – предпоследнее 35-е.

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