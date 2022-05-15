Бешикташ всерьез нацелился на нападающего СК Днепр-1 Артема Довбика, сообщает Fotomac.

Довбик вернулся в общую группу сборной Украины – еще одна звезда на подходе

24-летний форвард считается одной из главных трансферных целей "черных орлов" и должен заменить в команде бельгийца Миши Батшуаи, контракт которого истекает в июле. Турецкий клуб уже контактировал украинцем и предложил ему зарплату в размере 1,1 миллиона евро в год. Для сравнения, в УПЛ Довбик получает примерно 400 тысяч евро.

По информации источника, игрок положительно отреагировал на ход переговоров. Однако Бешикташ пока не контактовал с СК Днепр-1.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за днепрян 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом УПЛ действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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