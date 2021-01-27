Бешикташ стремится избавиться от Ленса – на экс-динамовца уже есть неожиданный претендент
16:34 - Читати українською
Полузащитник Бешикташа Джермейн Ленс может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Бешикташ желает продать Ленса из-за его высокой зарплаты, чтобы, таким образом, разгрузить ведомость.
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По информации ortacizgi, стамбульский клуб уже получил предложение от турецкой Касымпаши. Контракт Ленса с Бешикташем действителен до лета 2022 года.
К слову, Джермейн провел лишь 4 поединка в текущем сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив гол и ассист.
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