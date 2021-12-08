После поражения от Борусии Бешикташ так и не смог набрать хотя бы очко на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22, сообщает твиттер-аккаунт Mister Chip.

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Таким образом, турецкий клуб прекратил участие в турнире с 0 баллов и разницей голов -16 – такие же показатели имели Левски (сезон 2006/07) и Жилина (сезон 2010/11). Хуже выступали только 2 команды в истории: московский Спартак – 0 пунктов и разница мячей -17 (2002/03) и загребское Динамо – 0 очков и разница голов -19 (2011/12).

Добавим, что Бешикташ выступал в группе C, а его соперниками в Лиге чемпионов стали Аякс, Боруссия Д и лиссабонский Спортинг.

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