Полузащитник Жедсон Фернандеш стал полноценным футболистом Бешикташа, за который играет уже три года.

Бешикташ выкупил у Бенфики оставшиеся 50% прав на полузащитника Жедсона Фернандеша, информирует официальный сайт стамбульского клуба. Сумма выкупа составила 10 млн евро.

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Бешикташ вел переговоры о переходе Фернандеша в московский Спартак, но владел лишь 50% прав на игрока. После заключения сделки с Бенфикой "орлы" теперь владеют всеми экономическими правами на Жедсона. Как информирует Maisfutebol, он перейдет в Спартак за сумму около 25 млн евро.

26-летний Жедсон на протяжении последних трех сезонов регулярно выходил в стартовом составе Бешикташа, особенно выделяясь в сезоне 2024/25, в котором он забил 12 голов в 49 играх.

Фернандеш провел полный матч с Шахтером в квалификации ЛЕ (2:4).

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