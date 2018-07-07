toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

Бешикташ предложил Бернарду контракт, – СМИ

14:28 72 Читати українською
Бешикташ предложил Бернарду контракт, – СМИ
Бернард / фото: А. Осипов

Турецкий Бешикташ заинтересован в услугах экс-игрока Шахтера Бернарда.

Бешикташ предложил Бернарду контракт на 5 лет. По условиям соглашения бразилец может получать 4 млн евро в год, сообщает Fanatik.

Бернард выбирает между Вест Хэмом и Цзянсу Сунин

Отметим, что "орлы" уже не первый месяц пытаются соблазнить Бернарда присоединиться к ним.

Однако бразилец пока не спешит переезжать в Турцию, ведь им также интересуются английский Вест Хэм и китайский Цзянсу Сунин.

Гути подтвердил, что будет тренировать Бешикташ

Теги
Бернард Бернард Бешикташ Бешикташ Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лунин может пойти в Эльче – там уже играет украинец
    Іспанія — 12:12572 Лунин может пойти в Эльче – там уже играет украинец
1
час
:
6
мин
Швеция
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук