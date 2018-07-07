Бешикташ предложил Бернарду контракт, – СМИ

Турецкий Бешикташ заинтересован в услугах экс-игрока Шахтера Бернарда.

Бешикташ предложил Бернарду контракт на 5 лет. По условиям соглашения бразилец может получать 4 млн евро в год, сообщает Fanatik.

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Отметим, что "орлы" уже не первый месяц пытаются соблазнить Бернарда присоединиться к ним.

Однако бразилец пока не спешит переезжать в Турцию, ведь им также интересуются английский Вест Хэм и китайский Цзянсу Сунин.

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