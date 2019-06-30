Бешикташ поборется за Коноплянку

Турецкие клубы активно интересуются Евгением Коноплянкой в это трансферное окно.

Бешикташ хочет сделать официальное предложение Шальке по трансферу вингера, информирует Duhuliye.com.

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Ранее главным претендентом на Коноплянку называли Фенербахче, однако у "канареек" появились конкуренты. По информации издания, Бешикташ уже даже согласовал с украинцем личный контракт и надеется, что Шальке не будет просить за хавбека слишком большую сумму. "Орлы" рассматривают Евгения в качестве замены Адему Льяичу, который может покинуть команду этим летом.

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Напомним, Коноплянка перешел в немецкий клуб из Севильи летом 2016 года, но за 3 сезона не смог стать основным игроком команды.