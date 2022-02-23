Спортивный директор Бешикташа Джейхун Казанджи выбрал трех игроков Шахтера, которых хотел бы переманить в Турцию, информирует Fotospor.

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Речь идет о легионерах "горняков": Тете, Фернандо и Лассине Траоре. Помочь их уходу может агрессия России, но трансферы осуществить непросто, поскольку спрос на игроков Шахтера существенно возрастет.

К слову, Тете провел 28 матчей за Шахтер в текущем сезоне, в которых отметился 10 голами и 2 ассистами. Фернандо сыграл в 14 поединках (8 голов и 2 ассиста), а Траоре за столько же матчей забил 9 мячей.

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