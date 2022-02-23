Бешикташ планирует "ограбить" Шахтер – турки готовят трансфер трех "горняков" на фоне агрессии России
Агрессия России может посодействовать уходу сразу нескольких игроков Шахтера.
Спортивный директор Бешикташа Джейхун Казанджи выбрал трех игроков Шахтера, которых хотел бы переманить в Турцию, информирует Fotospor.
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Речь идет о легионерах "горняков": Тете, Фернандо и Лассине Траоре. Помочь их уходу может агрессия России, но трансферы осуществить непросто, поскольку спрос на игроков Шахтера существенно возрастет.
К слову, Тете провел 28 матчей за Шахтер в текущем сезоне, в которых отметился 10 голами и 2 ассистами. Фернандо сыграл в 14 поединках (8 голов и 2 ассиста), а Траоре за столько же матчей забил 9 мячей.
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