Чемпионат Турции 2020/21, 19-й тур

Бешикташ – Галатасарай – 2:0

Голы: Жозеф, 79, Н'Куду, 90+1

Удаление: Дьянь, 58 (Галатасарай)

Первая половина прошла с преимуществом Бешикташа – "орлы" имели опасные удары Геззаля и Ларина. Напряжение матча лучше всего подчеркнет травма Озбайракли еще в первой половине, но голами команды не отметились.

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А после перерыва Галатасарай остался в меньшинстве на 58 минуте после опасной игры со стороны Дьяня – нападающий прямой ногой едва не влетел в голову соперника. Этот эпизод и стал ключевым, ведь на 79 минуте Бешикташ воспользовался своим численным преимуществом, голом отметился Жозеф. А Н'Куду в компенсированное время добил соперника.

Таким образом, Бещикташ набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции, а Галатасарай из 33 пунктов остался четвертым.

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