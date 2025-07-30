Руководство Бешикташа не хочет видеть в составе своей команды Томаса Партея. “Информация в печатных и электронных СМИ о том, что мы пытаемся приобрести профессионального футболиста Томаса Партея, абсолютно не обоснована. Этот игрок не входит в наши трансферные планы. Мы с уважением сообщаем об этом для сведения общественности”, – говорится на официальном сайте "орлов".

Звездного экс-одноклубника Зинченко обвинили в пяти случаях изнасилования

Ранее полузащитника Арсенала обвинили в пяти случаях изнасилования. Обвинения касаются трех женщин, а преступления были совершены между 2021 и 2022 годами.

Впервые Партея арестовали в июле 2022 года, но его имя не разглашалось, и он продолжал выступать за Арсенал, пока длилось расследование.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что игрок может перейти в Бешикташ.

Ответный матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ состоится 31 июля.

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