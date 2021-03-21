Бешикташ и Фенербахче не смогли выявить сильнейшего в матче 31-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче и смотрите видеообзор голов и интересных моментов поединка Бешикташ – Фенербахче на "Футбол24".

Чемпионат Турции 2020/21, 31-й тур

Бешикташ – Фенербахче – 1:1

Голы: Вида, 48 – Туфан, 89

Первая половина прошла достаточно ровно, команды имели достаточно неплохие моменты, чтобы отличиться голом. Осаи-Сэмюэль немного не успел к мячу, чтобы опередить голкипера. Бешикташ ответил ударом Абубакара в ближний угол – голкипер среагировал на выстрел.

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А второй тайм начался с гола Виды – хорват головой замкнул подачу Геззаля со штрафного. Удвоить преимущество мог Абубакар, но его удар в девятку остановил вратарь, а позже нападающий не реализовал выход один на один. Фенербахче наказал Бешикташ за такое расточительство – Туфан на последних минутах зарядил пушку в самую девятку и спас ничью для "канареек".

Таким образом, Центр набрал 64 очка и потерял возможность оторваться от второго Галатасарая, а Фенербахче с 59 пунктами сохраняет шансы на чемпионство, оставшись на третьей строчке.

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