Бешикташ нашел усиление после провала с Шахтером – это одноклубник Трубина
15:50 - Читати українською
Керем Актюркоглу может перейти из Бенфики в Бешикташ.
Бешикташ хочет усилиться форвардом Бенфики Керемом Актюркоглу, сообщает журналист Педро Алмейда.
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Турецкий клуб собирается сделать предложение по аренде с опцией выкупа, подобное сделке по Оркуну Кёкчю. Бенфика же настаивает на полноценном трансфере 26-летнего нападающего.
Актюркоглу стал одноклубником Анатолия Трубина только в 2024 году. Он перешел в Бенфику из Галатасарая за 12 миллионов евро.
Напомним, что в квалификации ЛЕ Бешикташ проиграл домашний матч Шахтеру (2:4). Ответная игра состоится 31 июля.
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