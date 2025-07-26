Керем Актюркоглу может перейти из Бенфики в Бешикташ.

Бешикташ хочет усилиться форвардом Бенфики Керемом Актюркоглу, сообщает журналист Педро Алмейда.

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Турецкий клуб собирается сделать предложение по аренде с опцией выкупа, подобное сделке по Оркуну Кёкчю. Бенфика же настаивает на полноценном трансфере 26-летнего нападающего.

Актюркоглу стал одноклубником Анатолия Трубина только в 2024 году. Он перешел в Бенфику из Галатасарая за 12 миллионов евро.

Напомним, что в квалификации ЛЕ Бешикташ проиграл домашний матч Шахтеру (2:4). Ответная игра состоится 31 июля.

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