Бешикташ хочет подписать Н'Голо Канте, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом информирует Fotomac. Турецкий клуб впечатлён нынешней формой француза и считает, что он будет конкурентоспособен в чемпионате Турции и еврокубках.

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Главный тренер "орлов" Оле-Гуннар Сульшер лично пообщался с Канте и представил ему проект команды. Сообщается, что 34-летний француз заинтересовался этой идеей и готов вернуться в Европу летом. Н'Голо также готов отказаться от части своей зарплаты.

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Напомним, что ранее Канте выступал в АПЛ в составе Лестера и Челси. Он выигрывал чемпионский титул, будучи игроком обеих команд. В 2018 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции.

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