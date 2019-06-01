Бешикташ начал переговоры с Коноплянкой

Турецкий Бешикташ заинтересован в подписании Евгения Коноплянки.

Бешикташ продолжает следить за Евгением Коноплянкой и уже начал переговоры, сообщает Fanatik.

Шальке не имеет достойных предложений по трансферу Коноплянки

По данным издания, боссы Бешикташа уже провели первые переговоры с Шальке. Добавим, что Коноплянка вместе с Брелем Эмболо, Амином Харитом и Омаром Маскарелем попал в список футболистов, которые могут оставить Шальке этим летом.

В сезоне 2018/19 Коноплянка провел в составе Шальке 21 матч, в котором отличился 1 голом и двумя ассистами.

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