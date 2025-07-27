Турецкий клуб решил усилить свое нападение после поражения от Шахтера (2:4) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Одним из желаемых игроков для Бешикташа является форвард Ромы Артем Довбик, сообщает Fotospor.

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"Черно-белые" интересовались Довбиком еще в мае, а сейчас вернулись к его кандидатуре. Переговоры между клубами уже стартовали. Отмечается, что Бешикташ также рассматривает трансфер нападающего Интера Мехди Тареми, однако главный тренер турецкой команды Уле Гуннар Сульшер хотел бы усилить состав более молодым игроком.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей за Рому, забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт нападающего с римлянами рассчитан до 2029 года.

К слову, Ответный матч между Шахтером и Бешикташем состоится в четверг, 31 июля. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

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