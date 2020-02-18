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Бешикташ может отказаться от сотрудничества с Луческу

15:36 48 Читати українською
Бешикташ может отказаться от сотрудничества с Луческу
Мирча Луческу / Eurosport

Руководство турецкого Бешикташа склоняется к отказу от сотрудничества с экс-наставником Шахтера Мирчей Луческу.

Стамбульцы опасаются, что возраст румынского специалиста (Луческу 74 года – прим) может негативно повлиять на долгосрочные планы клуба, информирует Sabah Spor.

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Также источник отмечает, что Бешикташ еще не принял окончательного решения – в стамбульском клубе еще один раз поставят этот вопрос на голосование.

Напомним, ранее стало известно, что Бешикташ рассматривает кандидатуру Луческу на должность спортивного директора клуба. "Черные орлы" надеялись, что румынский специалист поможет им выстроить систему подписания и продажи футболистов в топ-клубы, как это было во время его работы в Шахтере.

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Теги
Бешикташ Бешикташ Турция Мирча Луческу Мирча Луческу
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