Бешикташ в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы уступил Шахтеру со счетом 2:4. После этого поражения состоялась экстренная встреча руководства стамбульцев, на которой решалось будущее главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщает Sozcu.

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По информации источника, после неудачи в матче с Шахтером норвежский специалист исчерпал кредит доверия в Бешикташе и может покинуть свой пост в ближайшее время. Главным кандидатом на замену Сульшеру видят Нури Шахина (бывшего наставника Антальяспора и дортмундской Боруссии). Если же с его назначением возникнут трудности, то клуб рассматривает также экс-футболиста и тренера Бешикташа Сергена Ялчина.

Напомним, Сульшер возглавил стамбульский клуб в январе 2025 года. Под его руководством Бешикташ занял четвертое место в турецкой Суперлиге и получил право выступать в Лиге Европы. Контракт норвежца с "черными орлами" истекает в июне 2026 года.

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