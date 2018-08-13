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Бешикташ минимально обыграл Акхисар, Селезнев отметился голом

12 августа 23:47 40 Читати українською
Бешикташ минимально обыграл Акхисар, Селезнев отметился голом
Евгений Селезнев / Фото: соцсети

В первом туре чемпионата Турции Акхисар Беледиеспор Евгения Селезнева потерпел поражение от Бешикташа.

В 1 туре турецкой Суперлиги Бешикташ принимал Акхисар Евгения Селезнева. Украинец провел на поле весь матч.

Селезнев отличился в матче с Бешикташем

До перерыва хозяева дважды забивали Акхисару.

Во второй половине встречи Селезнев сократил отставание, однако вырвать ничью его команда не смогла.

Суперлига Турции, 1 тур

Бешикташ – Акхисар Беледиеспор – 2:1

Голы: Пепе, 39, Бабел, 42 – Селезнев, 56

Теги
Турция Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бешикташ Бешикташ
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