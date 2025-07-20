Бешикташ имеет серьезные проблемы перед матчем с Шахтером – источник раскрыл кадровую ситуацию команды
Бешикташ столкнулся с серьезными проблемами накануне противостояния с Шахтером во втором раунде квалификации Лиги Европы.
Турецкий гранд подходит к важным матчам в ослабленном составе, сообщает Sözcü.
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По информации источника, главный тренер команды не сможет рассчитывать на ряд исполнителей из-за травм. Кроме того, клуб пока не завершил все трансферные цели, на которые надеялся наставник.
Несмотря на подписание Абрахама, Юрасека и Кёкчю, Сульшер признает, что в матчах с Шахтером будет полагаться только на 14-15 игроков.
Напомним, что матчи между Шахтером и Бешикташем в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 24 и 31 июля.
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