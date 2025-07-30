После поражения от Шахтера со счетом 2:4 в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы руководство Бешикташа рассматривает вопрос с увольнением Сульшера. Как информирует портал Sporx, боссы "орлов" хотят пригласить Роберто Манчини, который привел сборную Италии к победе на Евро-2020.

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Сообщается, что в ближайшие часы между тренером и клубом ожидаются первые контакты. Ранее Манчини уже работал в Турции – он тренировал Галатасарай. С октября Роберто находится без работы – он покинул пост наставника сборной Саудовской Аравии 24 октября 2024 года.

Согласно источнику, Манчини является приоритетом на должность тренера Бешикташа, но у клуба есть и запасной вариант. Это – Серген Ялчин, который уже тренировал "орлов" с 2020 по 2021 год. Однако между Бешикташем и Ялчином возникли разногласия: специалист отказался подписывать трехлетний контракт, настаивая на годичном соглашении.

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