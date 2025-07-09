Полузащитник Бенфики и сборной Турции Оркун Кёкчю может перейти в Бешикташ.

Бешикташ направил Бенфике официальное предложение по аренде с обязательством выкупа полузащитника Оркуна Кёкчю, информирует Maisfutebol. При этом начальная сумма (комиссионный сбор) должна быть выплачена немедленно.

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Турецкий клуб имеет устное принципиальное соглашение с 24-летним игроком и теперь пытается убедить Бенифку заключить сделку. "Орлы" получат 30 млн евро.

Контракт Оркуна с Бенфикой рассчитан до июня 2028 года. Ранее он обошелся "орлам" в 25 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов. В его контракте прописана клаузула в размере 150 млн евро, хотя руководство Бенфики не так давно оценило игрока в 40 млн евро.

Напомним, что Кёкчю повздорил с наставником Бенфики Бруну Лаже на Клубном ЧМ.

Если Шахтер пройдет Ильвес в первом раунде квалификации Лиги Европы, то сыграет с Бешикташем.

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